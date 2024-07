Un gameplay trailer di Visions of Mana spiega l'utilità degli elementi per combattimenti ed esplorazione

Come spiega il filmato, esistono otto tipologie di Elemental Vessel , ognuno dei quali può essere equipaggiato a uno dei cinque personaggi giocabili di Visions of Mana, il che cambia la loro classe e di conseguenza il suo approccio ai combattimenti. Ogni classe, infatti, ha accesso a mosse uniche, ha statistiche differenti e può utilizzare determinate tipologie di armi.

Non solo combattimenti

Gli Elemental Vessel giocano un ruolo vitale anche nell'esplorazione del vibrante mondo di Visions of Mana. Ad esempio, permettono di sfruttare le correnti ascenzionali per raggiungere posizioni sopraelevate o di manipolare il tempo per cambiare l'aspetto e la conformazione di un'ambientazione. In particolare nel filmato vengono presentati tre Velles, quello della terra, della luce e dell'oscurità e come cambiano sensibilmente lo stile di lotta di ciascun personaggio in battaglia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Visions of Mana sarà disponibile a partire dal 29 agosto su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S. Giusto ieri sono stati svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati per la versione PC. Se volete saperne di più sul nuovo capitolo della storica serie JRPG di Mana vi suggeriamo di leggere il nostro provato.