Il cosplay di Bulma da Elia.fery mostra il personaggio di Dragon Ball nella sua versione adulta

Per molti rappresenta una delle versioni migliori di Bulma, e di certo si tratta della versione più "elegante", sebbene l'outfit possa sembrare fin troppo tradizionale rispetto a certi stili alquanto fuori dagli schemi utilizzati in precedenza dalla ragazza.

Rimasta in assoluto uno dei soggetti preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo, il cosplay di Bulma da parte di Elia.fery ci mostra una versione tipica del celebre personaggio di Dragon Ball , con il tipico vestito rosso che indossa nella sua versione adulta, per così dire.

La Bulma adulta di Elia.fery

In questo caso vediamo un'ottima interpretazione da parte di Elia.fery, che è una vera e propria specialista dei cosplay basati su Dragon Ball, a questo punto. Anche in questo caso, la ricostruzione del costume è davvero perfetta, così come la capigliatura e il nastro.



Oltre a questo, come accessorio, è visibile anche una sfera del drago che è una sorta di costante nei cosplay di Bulma da parte della medesima autrice. Per rimanere in tema, potete vedere altri cosplay di Elia.fery tratti da Dragon Ball guardando quello di Caulifla, quello di C18 in costume da bagno, quello di Videl e quello di Marion in costume da bagno.