CMF Watch Pro 2, la recensione dello smartwatch che costa poco e offre tanto

Scopriamo quindi se Nothing sarà stata in grado di offrire qualcosa realmente interessante nella nostra recensione del CMF Watch Pro 2 .

Inevitabile quindi aspettarsi da questo secondo tentativo un sostanziale miglioramento dei difetti del predecessore, che soprattutto a livello software soffriva per alcune ingenuità di vario tipo. Allo stesso tempo, attorno a queste cifre la concorrenza è parecchia, soprattutto da parte di smart band che per molti rappresentano un biglietto di ingresso più che sufficiente alle necessità basilari che tali prodotti possono soddisfare.

Il sub-brand economico di Nothing, vale a dire CMF, nei giorni scorsi ha lanciato una serie di nuovi prodotti che comprendono anche questo CMF Watch Pro 2 . Si tratta, come i più arguti avranno sospettato, della seconda versione dello smartwatch della casa britannica, che già con il primo modello aveva mostrato promettenti seppur imperfette premesse.

Caratteristiche tecniche del CMF Watch Pro 2

Esattamente come il suo predecessore, e come avviene su tutte le smart band e smartwatch di fascia economica, anche CMF Watch 2 Pro poggia su un software proprietario, non andando quindi a sfruttare opzioni più complesse e raffinate come Wear OS per esempio. Di converso ciò permette di garantire la compatibilità completa sia in ambiente Android che iOS, oltre a portare con sé tutta una serie di altre conseguenze di cui parleremo in maniera approfondita nei paragrafi successivi.

Restando strettamente legati quindi alle caratteristiche tecniche, iniziamo dicendo che Nothing non ha comunicato quale sia il processore che muove CMF Watch 2 Pro, né di conseguenza i dati delle memorie, anche se in ogni caso viste le caratteristiche e le possibilità offerte dal prodotto si tratta di elementi non particolarmente rilevanti.

Le dimensioni sono di 25,5 x 4,5 x 1,36 cm per 48,1 g di peso, con qualche impercettibile variazione in base ai vari colori. Ciò significa in ogni caso che l'orologio ha misure medie per la categoria, molto meno impegnative di quelle di altri prodotti analoghi. Questo fondamentalmente perché il display è da 1,32 pollici, quindi un po' più piccolo di quello del predecessore.

Il collegamento allo smartphone, su cui va installata l'app CMF Watch, passa attraverso la tecnologia Bluetooth 5.3.

I sensori presenti sono il GPS, l'accelerometro, il sensore di luce ambientale e il saturimetro a cui sono affiancati un microfono e un altoparlante. Manca purtroppo l'NFC, motivo per cui non è possibile usarlo per effettuare pagamenti.

La varietà di watchface permette di personalizzare a piacimento il quadrante

Assente, prevedibilmente, anche il modulo LTE per gestire in autonomia le telefonate, che però possono essere effettuate tramite il collegamento allo smartphone. In questo senso il CMF Watch Pro 2 offre una funzione preclusa alle smart band più economiche, e la buona qualità di microfono e speaker offrono una soluzione interessante per chi è interessato a tale opportunità. Per di più, è possibile anche gestire gli assistenti vocali dello smartphone (sia Android che Apple) in questa maniera.

La resistenza IP68 è ottima, garantendo di poter usare l'orologio senza timore in tutte le condizioni.

Scheda tecnica CMF Watch Pro 2 by Nothing