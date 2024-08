Il cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 di higashicos ci porta al mare

La stagione estiva è sinonimo di vancanza e giornate passate al mare. E a quanto pare vale anche per il mondo dei cosplayer, vista l'abbonandanza di rappresentazioni a tema estivo che vediamo in queste settimane. Una delle meglio riuscite a nostro avviso è il cosplay di Shadowheart di Baldur's Gate 3 firmato da higashicos, una vera e prprioa gioia per gli occhi.

Shadowheart è uno dei personaggi Origin del gioco, ovvero che il giocatore può scegliere come protagonista, oppure una dei compagni che si potrà reclutare durante il corso dell'avventura e, ovviamente, uno dei possibili interessi amorosi del giocatore. Chierica devota al culto di Shar, la divinità delle tenebre, il suo destino e allineamento morale nel gioco dipenderà anche dalle decisioni prese dal giocatore.