Harry Potter: Campioni di Quidditch: data di uscita, gameplay, modalità e tutto quello che sappiamo

La passione per Harry Potter difficilmente scemerà negli anni. Il mondo del maghetto inglese è un microcosmo di storie che hanno colpito varie generazioni, con i loro di racconti di accettazione, scoperta di sé e soprattutto di un modo di vivere che il mondo esterno critica per la sua stranezza, ma che in realtà è reale e valido. Soprattutto, però, Harry Potter è uno spazio perfetto per creare videogiochi, dalle avventure d'azione fino a titoli sportivi, come Harry Potter: Campioni di Quidditch.

In caso di prenotazione si ottiene anche la scopa Firebolt Supreme, compresa anche nella versione PS Plus del gioco.

Il videogioco sportivo di Warner Bros. Games sarà disponibile dal 3 settembre su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La versione fisica sarà invece distribuita dall'8 novembre. Inoltre, Harry Potter: Campioni di Quidditch sarà pubblicato su PlayStation Plus sin dal lancio . Tecnicamente non è stato precisato su quale piano di abbonamento sarà presente, ma nel video ufficiale si parla del fatto che sarà uno dei "giochi mensili" e, inoltre, la data di uscita è il primo martedì di settembre. La nostra conclusione è che sarà uno dei giochi di PS Plus Essential, ovvero il livello base del servizio. Si tratta di una mossa simile a quella di Rocket League avvenuta molti anni fa e potrebbe attirare un enorme numero di giocatori nel videogioco sin dal lancio.

Il gameplay e le modalità

Harry Potter: Campioni di Quidditch proporrà varie modalità:

Carriera per giocatore singolo: si completano una serie di campionati salendo di livello fino anche alla Coppa del Mondo, giocando in arene sempre più belle

Modalità competitiva online: scontri online contro altri giocatori

Partite amichevoli: singole partite in solitaria o in cooperativa con un massimo di tre amici in co-op online

Parlando invece del gameplay, Harry Potter: Campioni di Quidditch permetterà di giocare a ogni match in uno dei quattro ruoli dello sport di fantasia:

Cacciatore: i giocatori che usano la Pluffa (la palla principale) per cercare di fare goal nei tre anelli all'estremità avversaria del campo

Portiere: semplicemente il giocatore adibito alla difesa dei tre anelli

Battitore: i giocatori che, con l'ausilio di una piccola mazza, possono colpire i Bolidi (palle che si muovono anche da sole) per fare in modo che non colpiscano gli alleati ma al contrario vadano verso gli avversari

Cercatore: il giocatore che deve catturare il Boccino d'oro, un elusiva pallina con le ali che assegna punti

Basandoci su quanto visto nel trailer ufficiale di gameplay e vecchi leak, i Cacciatori potranno caricare il lancio della Pluffa per prendere bene la mira, intercettare i lanci avversari e rubare la palla dalle loro mani. Il Cercatore, invece, dovrà trovare il Boccino d'oro seguendo una traccia e passando attraverso degli anelli di luce dorata prima di poterlo afferrare, cercando anche di rallentare l'avversario colpendolo. Pare che il Boccino d'oro non assegnerà i classici 150 punti, ma solo 30 e sarà possibile catturarlo più volte in un match. La partita sembra essere a tempo e termina solo allo scadere del conto alla rovescia.

Un Battitore di Harry Potter: Campioni di Quidditch

Il Portiere se ne sta davanti agli anelli per parare ma può anche posizionare una serie di cerchi all'interno dell'arena: i Cacciatori in possesso della Pluffa possono passare attraverso di essi per ottenere dei bonus. I Battitori potranno invece evocare dei Bolidi, con un tempo di ricarica tra una mossa e la successiva, per cercare di bloccare gli avversari in possesso delle palla, al momento giusto. Sarà possibile far salire di livello i vari ruoli e acquisire abilità, così da personalizzare il proprio stile di gioco per ogni posizione, ma anche cambiare e potenziare le proprie scope, per avere diversi tipi di vantaggi. I personaggi potranno eseguire scatti e spostamenti laterali per cercare di evitare gli avversari.

Sebbene non sia del tutto chiaro al momento, pare che ogni match sarà da quattro giocatori contro quattro, invece che i classici sette come nei romanzi, con in pratica un solo giocatore per ogni ruolo (di norma ci sono tre Cacciatori e due Battitori).