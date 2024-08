Le periferiche gaming valgono ormai 10 miliardi all'anno

Il settore delle periferiche e degli accessori per videogiochi continua a crescere a ritmo sostenuto, superando i 10 miliardi di dollari di fatturato nel 2023. Secondo un nuovo studio di Omdia, questa tendenza positiva proseguirà nei prossimi anni, con una crescita annuale del 2,9% prevista fino al 2029.

I gamepad, ovvero i controller per console e PC, rappresentano la categoria di prodotto più importante, con una quota di mercato del 44,3% nel 2023. Questa posizione dominante dovrebbe mantenersi anche nei prossimi anni, grazie alla popolarità delle console e all'uso sempre più diffuso dei gamepad tra i giocatori PC.

Fatturato globale periferiche da gioco dal 2018 con previsioni fino al 2029 (Omdia)

La categoria "Altro", che include periferiche e accessori di fascia alta come sedie da gaming e volanti, dovrebbe registrare la crescita più forte tra il 2024 e il 2029. Il mercato cinese, inoltre, si sta affermando come uno dei principali motori di crescita, con un fatturato previsto di oltre 2 miliardi di dollari entro la fine del 2024.

Nonostante le difficoltà economiche globali e la resistenza dei consumatori agli aumenti di prezzo dei videogiochi, il mercato delle periferiche gaming sembra immune alla crisi. I prodotti premium, come il controller DualSense di PlayStation, continuano a vendere bene nonostante il prezzo elevato. Inoltre, la crescente diffusione dei gamepad tra i giocatori PC, come evidenziato da Steam, contribuisce a sostenere la crescita del settore.

Il mercato delle periferiche e degli accessori per videogiochi sembra insomma un settore in salute, con prospettive di crescita positive per i prossimi anni. I gamepad continuano a dominare il mercato, ma gli accessori premium e il mercato cinese rappresentano importanti opportunità di sviluppo. La resilienza di questo settore alle difficoltà economiche dimostra la passione dei giocatori per l'esperienza di gioco e la loro disponibilità a investire in prodotti che migliorano le prestazioni e il comfort.

E voi che cosa ne pensate? Fate parte di coloro che sono disposti a spendere per prodotti di qualità superiore o vi accontentate di periferiche nella media? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.