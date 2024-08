Call of Duty spingerà Xbox Game Pass “per un periodo di tempo”, ma Take-Two rimane diffidente

In un'intervista con GamesIndustry, Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, la compagnia madre di Rockstar Games e 2K Games, ha dichiarato che si aspetta che i numeri di Xbox Game Pass cresceranno grazie a Call of Duty, "almeno per un periodo di tempo", ma che non cambia la diffidenza nel servizio della compagnia, in quanto prende "decisioni razionali".

Non è un segreto, infatti, che Zelnick non vede di buon occhio Game Pass e altri servizi in abbonamento, almeno per quanto riguarda la pubblicazione dei giochi più grossi e di rilievo. "Pensiamo che un abbonamento abbia senso per consentire l'accesso ai giochi di un ampio catalogo, ma che invece non abbia alcun senso per i titoli più importanti", aveva detto Zelnick nel 2021.

L'anno dopo aveva aggiunto che questi servizi non fanno per Take-Two: "Per noi non ha senso, perché dal punto di vista economico non crediamo che i consumatori siano disposti a pagare per questo. E non possiamo permetterci di stravolgere la nostra attività in un modo che non ha senso dal punto di vista economico"."