Harry Potter: Campioni di Quidditch costa solo 1 euro con la promozione di GameStop

Harry Potter: Campioni di Quidditch arriverà molto presto e permetterà di vivere le grandi avventure sportive del gioco a base di scope volanti e palloni magici. Sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S e, più avanti, Nintendo Switch.

Come vi abbiamo già segnalato, ci sarà modo di acquistare il gioco in digitale oppure in formato fisico, con quest'ultimo disponibile solo in versione Deluxe al prezzo di 40,98€. Questa edizione di Harry Potter: Campioni di Quidditch includerà anche oggetti estetici dedicati alle quattro case, oltre a 2.000 unità d'oro che permettono di acquistare vari elementi estetici.

Se il prezzo vi sembra un po' troppo alto, non disperate, perché Gamestop viene in vostro soccorso e vi propone una promozione molto interessante: acquistate la versione PlayStation, Xbox o Nintendo Switch a un singolo euro se portare in negozio un gioco valido.