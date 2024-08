Intel, la crisi senza fine: rinvia Intel Innovation 2024 e spiega la nuova strategia

Intel ha annunciato il rinvio del suo attesissimo evento annuale, "Innovation 2024", a causa delle attuali difficoltà finanziarie che l'azienda sta affrontando. L'evento, che avrebbe dovuto offrire uno sguardo alle prossime generazioni di CPU desktop e laptop, è stato posticipato al 2025.

Nonostante il rinvio di Innovation 2024, Intel ha assicurato che continuerà a organizzare eventi più piccoli e mirati durante l'anno, come webinar, hackathon e incontri, oltre a partecipare ad altri eventi del settore. Questa strategia permetterà all'azienda di mantenere il contatto con la comunità di sviluppatori e tecnologi, pur riducendo i costi.

La decisione di posticipare l'evento arriva in un momento particolarmente delicato per Intel. L'azienda sta affrontando una serie di sfide, tra cui problemi di instabilità con i suoi processori di fascia alta e la necessità di ridurre i costi, che ha portato al licenziamento di circa 15.000 dipendenti.

Un'immagine dall'Intel Innovation 2022

Il rinvio di Innovation 2024 potrebbe avere un impatto negativo sui piani di uscita dei processori Arrow Lake e Lunar Lake, soprattutto considerando che AMD ha già messo in commercio i suoi processori Ryzen 9000 con prezzi super aggressivi. Tuttavia, Intel ha ringraziato i suoi partner, sponsor, espositori e comunità di sviluppatori per il loro impegno e supporto.

Intel Innovation 2024 poteva essere però un buon trampolino per riprendersi da una situazione molto complicata e magari comunicare con maggiore trasparenza il modo in cui l'azienda vuole affrontare l'estensione di garanzia per i crash alle CPU di 13a e 14a generazione. La strategia di concentrarsi su eventi più piccoli e mirati potrebbe però rivelarsi efficace per mantenere il contatto con la comunità tecnologica mentre si tiene un profilo più basso.

