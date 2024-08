Intel in crisi? Migliaia di dipendenti a casa, tagli per 10 miliardi in arrivo

Il futuro di Intel appare incerto. L'azienda dovrà dimostrare di essere in grado di adattarsi alle nuove esigenze del mercato e di competere con i suoi rivali. I tagli al personale e la riduzione dei costi sono un primo passo verso la ripresa, ma la strada sarà lunga e difficile. Intanto ha annunciato un'estensione della garanzia per i crash alle CPU di 13a e 14a generazione .

La decisione di Intel è stata motivata dai deludenti risultati finanziari del secondo trimestre del 2024, che hanno visto l'azienda registrare una perdita di 1,6 miliardi di dollari. Nonostante alcuni successi nel settore dei PC e dei server, Intel sta perdendo terreno nel mercato dei chip per l'intelligenza artificiale e sta affrontando la concorrenza agguerrita di aziende come Nvidia e AMD.

Oltre ai licenziamenti, Intel ridurrà le spese per ricerca e sviluppo e marketing di miliardi di dollari ogni anno fino al 2026. Inoltre, l'azienda taglierà gli investimenti di capitale di oltre il 20% quest'anno e rivedrà tutti i progetti e le attrezzature attive per garantire un utilizzo efficiente delle risorse.

Intel , il gigante dei semiconduttori, ha annunciato una serie di misure drastiche per affrontare le difficoltà finanziarie che sta attraversando. L'azienda prevede di ridurre la propria forza lavoro di oltre il 15%, con un taglio di almeno 15.000 posti di lavoro. Questa decisione fa parte di un piano di risparmio da 10 miliardi di dollari per il 2025 .

La nota di Gelsinger

"Team,

Abbiamo spostato il nostro All Company Meeting a oggi, a seguito della nostra earnings call, poiché stiamo annunciando azioni significative per ridurre i nostri costi. Prevediamo di raggiungere 10 miliardi di dollari di risparmi sui costi nel 2025, e questo include la riduzione del nostro organico di circa 15.000 ruoli, ovvero il 15% della nostra forza lavoro. La maggior parte di queste azioni sarà completata entro la fine di quest'anno.

Questa è una notizia dolorosa da condividere. So che sarà ancora più difficile da leggere per voi. Questo è un giorno incredibilmente difficile per Intel, poiché stiamo apportando alcuni dei cambiamenti più importanti nella storia della nostra azienda. Quando ci incontreremo tra poche ore, parlerò del perché stiamo facendo questo e di cosa potete aspettarvi nelle prossime settimane. In anticipo, volevo anticipare alcuni dei miei pensieri.

Pat Gelsinger, CEO di Intel

In poche parole, dobbiamo allineare la nostra struttura dei costi con il nostro nuovo modello operativo e cambiare radicalmente il nostro modo di operare. I nostri ricavi non sono cresciuti come previsto - e non abbiamo ancora beneficiato appieno delle potenti tendenze, come l'IA. I nostri costi sono troppo alti, i nostri margini sono troppo bassi. Abbiamo bisogno di azioni più coraggiose per affrontare entrambi, in particolare dati i nostri risultati finanziari e le prospettive per la seconda metà del 2024, che sono più difficili del previsto.

Queste decisioni mi hanno messo a dura prova, ed è la cosa più difficile che abbia fatto nella mia carriera. La mia promessa è che daremo priorità a una cultura di onestà, trasparenza e rispetto nelle settimane e nei mesi a venire. La prossima settimana, annunceremo un'offerta di pensionamento anticipato a livello aziendale per i dipendenti idonei e offriremo un programma di candidature per dimissioni volontarie. Credo che il modo in cui implementiamo questi cambiamenti sia importante quanto i cambiamenti stessi, e aderiremo ai valori di Intel durante tutto questo processo.

Dall'introduzione del nostro nuovo modello operativo, abbiamo adottato una visione pulita dell'azienda e ci siamo valutati rispetto ai benchmark per fonderie ad alte prestazioni, aziende di prodotti fabless e funzioni aziendali. Questo lavoro ha chiarito che la nostra struttura dei costi non è competitiva. Ad esempio, il nostro fatturato annuo nel 2020 era di circa 24 miliardi di dollari superiore a quello dell'anno scorso, eppure la nostra attuale forza lavoro è in realtà del 10% più grande di allora. Ci sono molte ragioni per questo, ma non è un percorso sostenibile.

Oltre ai nostri costi, dobbiamo cambiare il nostro modo di operare, qualcosa che molti di voi hanno condiviso come parte del nostro sondaggio sull'esperienza dei dipendenti. C'è troppa complessità, quindi dobbiamo sia automatizzare che semplificare i processi. Ci vuole troppo tempo per prendere decisioni, quindi dobbiamo eliminare la burocrazia. E c'è troppa inefficienza nel sistema, quindi dobbiamo accelerare i flussi di lavoro.

Priorità chiave

Le azioni che stiamo intraprendendo renderanno Intel un'azienda più snella, semplice e agile. Permettetemi di evidenziare le nostre aree di interesse:

Riduzione dei costi operativi: Promuoveremo l'efficienza operativa e dei costi a livello aziendale, compresi i risparmi sui costi e le riduzioni del personale menzionate in precedenza.

Semplificazione del nostro portafoglio: Completeremo le azioni questo mese per semplificare le nostre attività. Ogni unità di business sta conducendo una revisione del portafoglio e identificando i prodotti con prestazioni inferiori. Stiamo inoltre integrando le risorse software chiave nelle nostre unità di business in modo da accelerare il nostro passaggio a soluzioni basate su sistemi. E restringeremo il nostro focus sull'incubazione su un numero inferiore di progetti di maggiore impatto.

Eliminazione della complessità: Ridurremo i livelli, elimineremo le aree di responsabilità che si sovrappongono, interromperemo il lavoro non essenziale e promuoveremo una cultura di maggiore ownership e responsabilità. Ad esempio, consolideremo il Successo del Cliente nel gruppo Vendite, Marketing e Comunicazione per semplificare le nostre azioni di go-to-market.

Riduzione del capitale e di altri costi: Con il completamento della nostra storica roadmap di cinque nodi in quattro anni chiaramente in vista, esamineremo tutti i progetti e le attrezzature attive in modo da iniziare a spostare la nostra attenzione verso l'efficienza del capitale e livelli di spesa più normalizzati. Ciò ridurrà le nostre spese in conto capitale del 2024 di oltre il 20%, e prevediamo di ridurre il nostro costo del venduto non variabile di circa 1 miliardo di dollari nel 2025.

Sospensione del nostro dividendo: Sospenderemo il nostro dividendo azionario a partire dal prossimo trimestre per dare priorità agli investimenti nell'azienda e guidare una redditività più sostenuta.

Mantenimento degli investimenti nella crescita: La nostra strategia IDM 2.0 è invariata. Avendo combattuto duramente per ristabilire il nostro motore dell'innovazione, manterremo gli investimenti chiave nella nostra tecnologia di processo e nella leadership dei prodotti chiave.

Il futuro

Non mi faccio illusioni che il percorso davanti a noi sarà facile. Neanche voi dovreste farvele. Questa è una giornata difficile per tutti noi e ci saranno giorni più difficili in futuro. Ma per quanto tutto questo sia difficile, stiamo apportando i cambiamenti necessari per costruire sui nostri progressi e inaugurare una nuova era di crescita.

Quando abbiamo iniziato questo viaggio, abbiamo puntato in alto, sapendo che Intel è un luogo dove nascono grandi idee e il potere di ciò che è possibile trionfa sullo status quo. Dopotutto, la nostra missione è quella di creare tecnologie che cambiano il mondo e migliorano la vita di ogni persona sul pianeta. E nel nostro meglio, abbiamo incarnato questi ideali più di qualsiasi altra azienda al mondo.

Per essere all'altezza di questa missione, dobbiamo continuare a guidare la nostra strategia IDM 2.0, che rimane la stessa: ristabilire la leadership tecnologica di processo; investire in una catena di fornitura resiliente a livello globale espandendo la capacità produttiva negli Stati Uniti e nell'UE; diventare una fonderia leader a livello mondiale per i clienti interni ed esterni; ricostruire la leadership del portafoglio prodotti; e fornire AI Everywhere.

Intel Core i9 13900, uno dei chip con problemi di crash

Negli ultimi anni, abbiamo ricostruito un motore di innovazione sostenibile che è in gran parte in atto e in linea con i tempi. È ora di concentrarsi sulla costruzione del motore finanziario sostenibile necessario per guidare le nostre prestazioni. Dobbiamo migliorare la nostra esecuzione, adattarci alle nuove realtà del mercato e operare come un'azienda più agile. Questo è lo spirito delle azioni che stiamo intraprendendo, sapendo che le scelte che facciamo oggi, per quanto difficili, rafforzeranno la nostra capacità di servire i nostri clienti e far crescere la nostra attività per gli anni a venire.

Mentre facciamo questi prossimi passi nel nostro viaggio, non dimentichiamo che non c'è mai stato un bisogno maggiore di ciò che facciamo. Il mondo funzionerà sempre più sul silicio - e il mondo ha bisogno di un'Intel sana e vibrante. Ecco perché il lavoro che stiamo facendo è così importante. Non solo stiamo ricostruendo una grande azienda, ma stiamo anche creando tecnologie e capacità produttive che rimodelleranno il mondo per i decenni a venire. E questo è qualcosa che non dovremmo mai perdere di vista mentre andiamo avanti nel perseguimento dei nostri obiettivi.

Parleremo di più tra poche ore. Vi prego di venire con le vostre domande in modo da poter avere una discussione aperta e onesta su ciò che verrà dopo".