Il mese di uscita di Dragon Age: The Veilguard forse è stato svelato in anticipo da un insider

L'indiscrezione arriva dal giornalista e insider videoludico Jeff Grubb, che durante l'ultimo episodio del podcast Game Mess Mornings di Giant Bomb ha riferto che l'uscita di The Veilguard dovrebbe essere fissata a ottobre , in linea con la finestra di lancio autunnale precedentemente indicata da sviluppatori e publisher. In questo caso Grubb mette le mani avanti, spiegando che l'informazione è di alcune settimane fa e che quindi nel frattempo i piani di Bioware ed Electronic Arts potrebbero essere cambiati, per quanto improbabile, considerando il ritmo a cui sta procedendo il marketing del gioco.

Presto Bioware ed Electronic Arts sveleranno la data di uscita precisa di Dragon Age: The Veilguard , ma pare che nel frattempo sia stato svelato in anticipo il mese di debutto nei negozi dell'action GDR.

La verità entro poche settimane

In ogni caso, non dovremo attendere molto per scoprire la data di uscita precisa di Dragon Age: The Veilguard, dato che giusto ieri Bioware ha confermato che verrà annunciata, assieme a una scaletta dei contenuti in arrivo dopo il lancio, nel corso di agosto, con il pensiero che va subito all'importante vetrina rappresentata dalla Gamescom 2024 che si svolgerà tra poche settimane.

Nel frattempo, lo studio ha già confermato che la versione PC del gioco su Steam non richiederà il collegamento alla poco apprezzata EA App e che The Veilguard sin dal lancio sarà un titolo "Verificato" per Steam Deck.