Dimensity 9400 ha una data: il SoC MediaTek punta a fare concorrenza serrata a Snapdragon

MediaTek sta puntando tutto sul suo prossimo chipset di punta per smartphone: il Dimensity 9400. Come lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm, anche questo SoC sarà prodotto in massa con il processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC, promettendo significativi miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza. Il CEO di MediaTek, Rick Tsai, ha espresso grande fiducia nel nuovo chip, prevedendo un aumento del 50% dei ricavi annuali dell'azienda grazie al suo lancio.

Il precedente chipset di punta di MediaTek, il Dimensity 9300, ha contribuito in modo significativo alla crescita del 70% dei ricavi dell'azienda nel 2023, generando da solo 1 miliardo di dollari. Tsai sembra convinto che il Dimensity 9400 possa replicare questo successo, grazie alle sue caratteristiche avanzate.

Il CEO di Mediatek Rick Tsai

Come il Dimensity 9300, anche il Dimensity 9400 dovrebbe fare a meno dei core a basso consumo, affidandosi esclusivamente a core ad alte prestazioni per offrire performance single-core e multi-core senza precedenti, sfruttando l'architettura CPU 'BlackHawk' di ARM. Inoltre, si dice che il nuovo chipset di MediaTek avrà il die più grande mai realizzato, con una dimensione di 150 mm² e ben 30 miliardi di transistor, il che si traduce in una cache enorme e un'unità di elaborazione neurale (NPU) migliorata. Questi aggiornamenti dovrebbero garantire al Dimensity 9400 prestazioni superiori nell'IA generativa on-device.

L'uscita è prevista ad ottobre 2024. Lo stesso mese in cui Qualcomm, principale concorrente di MediaTek, dovrebbe presentare il suo Snapdragon 8 Gen 4, creando un'interessante competizione nel mercato dei chipset di punta. Se MediaTek riuscirà a offrire il Dimensity 9400 a un prezzo competitivo, potrebbe raggiungere l'obiettivo di aumento dei ricavi previsto dal suo CEO. Vivo è stata indicata come uno dei primi clienti, quindi il primo smartphone di punta con Dimensity 9400 potrebbe arrivare proprio dal produttore cinese, leader in Cina dove il mercato degli smartphone è tornato a crescere.

Voi che cosa ne pensate? Si prospetta una sfida interessante? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.