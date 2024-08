Dragon Age The Veilguard ci dice quando svelerà la data di uscita, la scaletta dei contenuti e non solo

Il resto del 2024 è denso di uscite e una di queste è l'atteso gioco di ruolo d'azione Dragon Age The Veilguard . L'opera di BioWare si è mostrata in vari suoi dettagli, ma non è ancora stato svelato tutto. Ad esempio, non sappiamo qual è l'esatta data di uscita , a parte un generico fine 2024.

Le parole di BioWare su Dragon Age The Veilguard

Il team americano ha parlato della propria esperienza durante il San Diego Comic Con e ha concluso affermando: "Il filmato del panel completo sarà disponibile tra un paio di settimane, quindi per il momento vi auguriamo di godervi queste foto dei nostri momenti preferiti del SDCC! Il mese prossimo avremo molto altro da condividere, tra cui una nuova roadmap, altri frammenti del gioco e la data di pubblicazione ufficiale (!), quindi non dimenticate di seguire i nostri canali social di BioWare e Dragon Age."

I membri di BioWare al SDCC

Come avete letto, oltre alla data di uscita ci sarà modo di vedere di nuovo qualcosa del gioco, supponiamo un nuovo trailer o almeno delle immagini che mostreranno qualcosa di inedito. Inoltre, si parlerà della scaletta di contenuti previsti per Dragon Age The Veilguard dopo la pubblicazione. Dovremo vedere in che modo il gioco sarà supportato, magari con nuove modalità o contenuti, oltre che i classici aggiornamenti per risolvere bug e glitch.

Vi segnaliamo anche che una delle voci di Rook di Dragon Age The Veilguard era "terrorizzata ed entusiasta" per il ruolo.