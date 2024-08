The Witcher: il cosplay di Triss da melamori.cosplay ci incanta con il fuoco

Torniamo dalle parti di The Witcher, che fa da fonte d'ispirazione per un'altra interpretazione interessante, in questo caso con questo splendido cosplay di Triss Merigold da parte di melamori.cosplay, riprodotta in maniera davvero incantevole dalla modella.

Triss Merigold è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV e in questo nuovo set di foto pubblicate da melamori.cosplay viene rappresentata in maniera particolarmente fedele, una delle sue mise tipiche.