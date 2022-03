The Witcher: un cosplay di Triss da spooky.foxx che è un vero incanto

Torniamo a vedere The Witcher come fonte d'ispirazione di un altra creazione da parte di cosplayer, in questo caso con questo splendido cosplay di Triss Merigold da parte di spooky.foxx, soggetto particolarmente preso a cuore dalla modella.

Triss Merigold, com'è diventato ormai ben noto a molti, sia giocatori che utenti di Netflix, è uno dei grandi amori di Geralt di Rivia nonché uno dei personaggi preferiti in assoluto da chi segue il videogioco, i libri o la serie TV e in questo nuovo set di fotografie pubblicate da spooky.foxx su Instagram viene rappresentata in un'accezione particolarmente sensuale.

Non si tratta, peraltro, della prima volta che la modella si concentra su questo personaggio, visto che l'avevamo già vista nei giorni scorsi in un'altra reinterpretazione di Triss, ma in questo caso la performance è ancora più affascinante.

In questo set di immagini, la maga è rappresentata caratterizzata da un look molto ricercato, come accade nelle occasione d'eccezione, sfruttando appieno tutta la bellezza intrinseca del personaggio in questione. L'interpretazione di spooky.foxx è particolarmente riuscita, considerando l'ottima ricostruzione dell'abito più tradizionale di Triss e l'iconica acconciatura ross.