Samsung sviluppa un nuovo visore AR per competere con Apple e Google nel metaverso

Samsung ha intenzione di tornare nell'ambito dei visori, in questo caso concentrandosi su un dispositivo dedicato alla realtà aumentata con un nuovo visore AR sviluppato anche per un impiego nel metaverso, cercando in questo modo di competere con Apple e Google e le loro rispettive soluzioni in questo ambito.

Il CEO Han Jong-hee ha svelato qualcosa al riguardo durante il Mobile World Congress 2022 della compagnia coreana, riferendosi precisamente al metaverso: "I dispositivi e le soluzioni tecnologiche legate al metaverso sono ormai il principale argomento di discussione, dunque abbiamo messo insieme una squadra per seguire questo trend. Non ci vorrà molto, stiamo cercando di raggiungere una soluzione perfetta in tempo per il lancio previsto", ha riferito il CEO di Samsung.

Non c'è dunque ancora un annuncio preciso, ma sembra proprio che l'intenzione sia lo sviluppo e il lancio, in tempi piuttosto brevi, di un nuovo visore AR che consenta una visualizzazione in realtà aumentata da utilizzare come applicazione anche per i metaversi.

In precedenza, Samsung si era impegnata con Odyssey e con Gear VR in collaborazione anche con Oculus, ma la produzione di questi ultimi era stata interrotta dopo qualche anno. Tuttavia, evidentemente il gigante coreano ha intenzione di tornare alla carica nell'ambito dei dispositivi ottici, anche se in questo caso più spostati sulla realtà aumentata.

Nei giorni scorsi, in seguito al Samsung Galaxy Unpacked, abbiamo visto l'arrivo di Samsung Galaxy S22, Plus e Ultra ufficiali, resta da capire se il nuovo visore richieda l'applicazione di smartphone o se sia un dispositivo stand-alone.