Mario Kart Tour si aggiorna alla versione 2.12.0 con nuovi piloti Mii e altro

Mario Kart Tour ha ottenuto un sostanzioso aggiornamento con l'arrivo della versione 2.12.0, che aggiunge tra le altre cose la presenza dei piloti Mii e di nuove personalizzazioni per l'aspetto di questi, dei kart e molto altro.

Prosegue dunque l'evoluzione di Mario Kart Tour, che con la versione 2.12.0, disponibile nelle ore scorse, ha ottenuto diverse nuove caratteristiche interessanti. Oltre alla possibilità di utilizzare l'ampio cast classico già in dotazione nel gioco, è ora possibile selezionare dei Mii come piloti da utilizzare in corsa.



Con questi, arrivano anche nuove personalizzazioni specifiche come le tute da pilota Mii all'interno della Wave 1, cosa che lascia intendere la successiva presenza di ulteriori costumi indossabili dai nuovi guidatori, a partire dalla Wave 2 che arriverà il 22 marzo.

Oltre a questo, l'update disponibile per iOS e Android incrementa il level cap per i piloti, i kart e i glider, incrementando anche altri punti per oggetti nel gioco.

Ricordiamo peraltro che in Mario Kart Tour è partito di recente il nuovo Sky Tour a tema aereo, iniziato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il titolo mobile, l'anno scorso aveva fatto registrare 200 milioni di download e $200 milioni di guadagni a Nintendo.