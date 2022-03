Nvidia RTX 4000: numeri impressionanti nelle specifiche tecniche trapelate dal leak

Ci sono anche alcune caratteristiche tecniche di Nvidia RTX 4000 nei dati estrapolati dalla compagnia a seguito dell'attacco hacker subito nei giorni scorsi, ancora non ben definiti nel dettaglio ma comunque in grado di far capire come la nuova linea di GPU sia una netta evoluzione su quella attuale.

I dati sono ancora incompleti, almeno per quanto riguarda quelli che sono stati diffusi al pubblico in seguito al cyber attacco subito dalla compagnia, ma dimostrano incrementi in diversi settori per le nuove schede video Nvidia. In base a quanto riportato, per esempio, il conteggio degli shader dovrebbe incrementare in maniera significativa: partendo dal modello più alto, la base AD102 GPU (che potrebbe corrispondere all'Nvidia RTX 4090) dovrebbe arrivare a 18432 CUDA Core, laddove l'attuale top di gamma RTX 3090 Ti conta al massimo 10752 CUDA Core.

Il modello su base AD103 GPU dovrebbe rappresentare la flagship, in corrispondenza con l'attuale GA103 e potrebbe rappresentare la futura Nvidia GeForce RTX 4080 e anche questo dimostra un incremento nei core che arrivano a 10752. In sostanza, c'è la possibilità che la futura RTX 4070 corrisponda all'attuale RTX 3090 in termini di shader, vista la pari quantità di CUDA Core, a cui ovviamente vanno però aggiunte le altre evoluzioni previste.

La classe più bassa, rappresentata dall'AD104, dovrebbe avere 7680 CUDA Core, ovvero una quantità superiore a quella presente su GA104, ovvero l'attuale RTX 3070 Ti, che ne ha 6144. Quest'ultima dovrebbe rappresentare la linea RTX 4070 e 4060 Ti.



Tuttavia, dai dati trapelati emergono anche ulteriori incrementi per la nuova linea di schede grafiche basate su architettura Lovelace: si parla anche di un drastico incremento nelle dimensioni della cache L2, con un'evoluzione ancora più ampia rispetto a quella della quantità di CUDA Core.

Per esempio, AD102 dovrebbe includere 96MB di cache L2, mentre l'attuale GA102 ha solo 6MB, l'AD103 64MB contro i 4MB della GA103 e l'AD104 48MB rispetto ai 4MB della GA104. Insomma, si tratta di incrementi sostanziali in diversi settori che dovrebbero riflettersi ovviamente in performance superiori. Considerando anche l'aumento della cache L2, anche se i bus non dovessero essere altrettanto rivoluzioni si raggiungere comunque una banda passante di dati di notevoli dimensioni. Dal medesimo leak di dati, è emerso anche che il codice sorgente di Nvidia DLSS è stato rubato completamente.