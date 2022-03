Elden Ring: patch 1.02.3 disponibile su PC, risolve il problema dei controller

Elden Ring ha ottenuto nelle ore scorse la nuova patch 1.02.3, specificamente dedicata alla versione PC, che sembra risolvere in particolare il problema rilevato con vari controller che non venivano riconosciuti dal gioco nonostante fossero correttamente connessi al PC.

A stretto giro dopo il rilascio della patch 1.02.2, che ha risolto anche il grosso problema della versione PS5 relativo ai salvataggi, arriva dunque anche l'aggiornamento successivo su PC che dovrebbe risultare correttivo per quanto riguarda i controller su piattaforma Windows, in base a quanto riferito dal tweet ufficiale di FromSoftware ed Elden Ring riportato qui sotto.



Il bug si verificava per diversi giocatori che, nonostante avessero il controller correttamente connesso al PC, non potevano utilizzarlo all'interno di Elden Ring in quanto il gioco non riconosceva la periferica in questione. Con l'applicazione della patch il problema dovrebbe risolversi, anche se è possibile rimangano degli inconvenienti.

Nel caso in cui gli utenti continuino a rilevare problemi di questo genere, FromSoftware consiglia di effettuare una verifica dell'integrità dei file di gioco per Elden Ring, come indicato a questo indirizzo. In sostanza, è necessario riavviare il PC e lanciare Steam, cliccare con il tasto destro su Elden Ring nella libreria di Steam (o cliccare sull'icona dell'ingranaggio), selezionare "Proprietà" dal menù a tendina, selezionare "File locali" come tab e quindi cliccare su "Verifica l'integrità dei file di gioco".

Nel frattempo, abbiamo visto come Elden Ring abbia avuto un successo al D1 è senza pari in UK, battendo 2 volte e mezzo Horizon Forbidden West.