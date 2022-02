Samsung Galaxy S22: seguite con noi in diretta l'evento Galaxy Unpacked 2022

Samsung sta per presentare la sua nuova linea di smartphone flagship per il 2022 con l'evento Galaxy Unpacked 2022, dove grande protagonista sarà ovviamente il Samsung Galaxy S22 nelle sue varie forme e potrete seguirlo in diretta insieme a noi proprio oggi, 9 febbraio.

L'appuntamento è dunque per oggi, 9 febbraio 2022, dalle ore 16:00 sul canale Twitch di Multiplayer.it insieme a Pierpaolo, che commenterà e seguirà in diretta l'evento di presentazione Samsung dove verranno finalmente presentati in maniera ufficiale i nuovi dispositivi della casa coreana, destinati ad attirare l'attenzione di una grande quantità di utenti, viste le quote di mercato conquistate finora.

Grande protagonista della giornata sarà Samsung Galaxy S22, destinato ad essere il nuovo flaghsip di Samsung, presente nelle varianti S22, S22 Plus e S22 Ultra.

I primi due dovrebbero essere caratterizzati da un design derivato direttamente dalle controparti S21 e basati sul nuovo e potente processore Exynos 2200, peraltro potenziato da una GPU AMD che promette grandi cose anche sul fronte gaming.

Tra le caratteristiche tecniche previste c'è il sensore di impronte ultrasonico frontale direttamente nel display, design derivato da quello di S21 ma con alcune variazioni in particolare alla cornice, display OLED da 120 Hz con maggiore luminosità (1500 e 1750 nits) e dimensioni leggermente più piccole in termini di altezza e spessore, ma queste sono ancora soltanto voci di corridoio.

Piuttosto diverso dal passato dovrebbe invece apparire il Samsung Galaxy S22 Ultra, con un design alquanto innovativo e più tendente allo squadrato come cornici, anche se con display dai bordi curvi in base a quanto emerso da leak.

Il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra e la sua particolare forma, in base ad alcuni render

Presente di serie inoltre un pennino integrato, mentre per il resto sono previste dimensioni e caratteristiche simili all'Ultra precedente, al di là di processore e alcuni elementi della fotocamera.

I prezzi, secondo quanto emerso finora, dovrebbero andare da 849 euro per Samsung Galaxy S22 a 1.049 euro per S22 Plus fino a 1.249 per S22 Ultra, con data di uscita forse già prevista per il 25 febbraio 2022, ma attendiamo ovviamente informazioni ufficiali. Tra le novità è prevista anche la presentazione della nuova serie di tablet Galaxy Tab S8 e possibili sorprese ulteriori.