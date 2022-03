Guerra in Ucraina, Wargaming supporta lo studio di Kiev e dona un milione di dollari

Wargaming ha deciso di prendere posizione rispetto alla guerra in Ucraina, supportando il proprio studio di Kiev e donando un milione di dollari alla Croce Rossa ucraina.

A poche ore dalla donazione di 200.000 dollari da The Pokémon Company, arriva dunque anche la decisione del team di World of Tanks, non facile visto che, come sappiamo, è nato in Bielorussia e possiede lì la propria sede di riferimento, Wargaming Minsk.

"Qui in Wargaming la sicurezza degli impiegati è una priorità", si legge nella nota rilasciata dallo studio. "Tutte le risorse dell'azienda attualmente disponibili vengono impiegate per aiutare e supportare i nostri oltre 550 colleghi per offrire loro alloggi alternativi, pagamenti anticipati, fondi aggiuntivi per spostarsi."

"Stiamo inoltre aiutando i familiari dei nostri impiegati a spostarsi presso paesi vicini e stiamo organizzando per loro degli alloggi. Infine, Wargaming Kyiv donerà oggi un milione di dollari alla Croce Rossa ucraina."

"Questi fondi verranno usati per supportare gli ospedali e i medici ucraini, le persone che hanno dovuto spostarsi e altre attività fondamentali dell'organizzazione umanitaria in base alle esigenze. Procederemo inoltre a stanziare ulteriori aiuti laddove la situazione dovesse richiederlo."