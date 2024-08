NBA 2K25 si mostra nel primo gameplay trailer ufficiale che svela le novità di questa edizione

Il filmato, oltre a mostrare il livello di dettaglio dei volti mostrando varie stelle della NBA, elenca alcune delle novità che i giocatori possono aspettarsi quest'anno. Tra queste, troviamo ben 9.000 animazioni inedite , il nuovo Dribble Engine e i Signature Shots (ovvero tiri personalizzati in base allo stile degli atleti più famosi), che dovrebbero garantire un realismo ancor più accentuato che in passato. Troviamo anche un nuovo sistema per la gestione della fase difensiva che offre maggiori opzioni e controllo ai giocatori.

Tante novità in NBA 2K25

Vi abbiamo parlato di queste altre novità anche nella nostra anteprima di NBA 2K25 che abbiamo pubblicato in giornata, che promette di rappresentare un importante salto di livello per la serie in particolare grazie a ProPlay, una tecnologia che consente di tradurre in gioco intere partite di NBA e che ha dato modo agli sviluppatori di Visual Concepts di creare un gran numero di animazioni e rendere ancora più realistici i match virtuali.

Sono stati fatti anche degli importanti sforzi per aumentare la personalizzazione della difficoltà e delle dinamiche di gioco, per venire incontro sia ai giocatori alle prime armi che quelli veterani più esigenti, e dal punto di vista dell'accessibilità, con tutorial mirati anche per chi non conosce le regole della pallacanestro. Oggi inoltre è arrivata anche la conferma che con l'edizione di quest'anno la versione PC sarà alla pari di quelle PS5 e Xbox Series X|S, anziché sfruttare le impostazioni legacy come su PS4 e Xbox One.