Su Steam partono i saldi di THQ Nordic, Trine 5, Outcast: A New Beginning e Alone in the Dark tra le offerte

Di tanto in tanto su Steam vengono proposte delle promozioni della serie "Saldi dell'Editore", che come da titolo propongono numerose offerte sui giochi di un determinato publisher. Questa volta è il turno di THQ Nordic, con molti dei giochi del suo catalogo scontati fino al 90%.

Tra i giochi in offerta troviamo anche titoli di recente pubblicazione, come Outcast: A New Beginning e Alone in The Dark, entrambi prezzati 29,99 euro, con un'invitante 50% di sconto rispetto ai 59,99 euro canonici. In promozione troviamo anche vari giochi sotto la soglia dei 20 euro. Tra questi segnaliamo Trine 5: A Clockwork Cospiracy a 19,79 euro, Biomutant a 9,99 euro, Desty All Humans! 2 Reprobed a 13,19 euro ed Elex 2 a 16,49 euro.