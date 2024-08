New Super Mario Bros. U Deluxe, il platform vola al minimo storico su Amazon Italia

Buone notizie per tutti gli appassionati di platform: nel corso della giornata odierna Amazon Italia propone New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch in offerta al minimo storico con un ottimo 42% di sconto rispetto al prezzo consigliato, consentendovi di risparmiare quasi 30 euro. Se siete interessati ad acquistare il gioco è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch è disponibile in offerta su Amazon a soli 40,71 euro, contro i 69,99 euro del prezzo consigliato da Nintendo. Specifichiamo che si tratta della versione tedesca del gioco, che offre la localizzazione completa in italiano. Il gioco è ovviamente venduto e spedito da Amazon, per cui potrete usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita in un giorno.