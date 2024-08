Zenless Zone Zero si prepara al primo grande aggiornamento, data e orario della diretta della versione 1.1

Dopo un debutto con il botto su PS5, PC e dispositivi mobile, è tempo per il primo aggiornamento di grosso calibro per Zenless Zone Zero , che presto riceverà un'iniezione di nuovi contenuti con la versione 1.1 . Tutti i dettagli sulle novità verranno svelate durante una presentazione di Hoyoverse in programma per questa settimana.

Cosa aspettarsi dal primo aggiornamento di Zenless Zone Zero?

Quanto ad aggiornamenti Zenless Zone Zero dovrebbe seguire il medesimo modus operandi già visto con altri giochi di Hoyoverse come Genshin Impact e Honkai: Star Rail. Parliamo dunque di una nuova versione ogni sei settimane, che introduce nuove missioni della storia, personaggi giocabili ed eventi a tempo limitato con varie ricompense in palio. Insomma, tutto il necessario per tenere incollati i giocatori sui server per le prossime settimane.

Un combattimento in Zenless Zone Zero

Chiaramente siamo agli inizi del viaggio di questo nuovo gioco, quindi non è da escludere che siano in programma anche delle modifiche, correzioni e novità relative al gameplay. Lo scopriremo tra pochi giorni. Per certo anche Zenless Zone Zero porterà avanti la tradizione dei codici promozionali con ricompense di vario genere riscattare, che verranno condivisi durante la sopracitata diretta.

Se invece non conoscete ancora Zenless Zone Zero e volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione del nuovo action GDR free-to-play di Hoyoverse.