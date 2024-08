2K Games e Visual Concepts hanno annunciato che la versione PC di NBA 2K25 sarà alla pari di PS5 e Xbox Series X|S, includendo dunque tutte le tecnologie di attuale generazione e abbandonando l'impostazione "legacy" tenuta finora sulla piattaforma Windows.

Si tratta naturalmente di un importante passo in avanti per il franchise sportivo, che potrà offrire anche agli utenti PC tecnologie come ProPlay, che consente di tradurre in gioco intere partite della NBA e introduce migliaia di nuove animazioni per gli atleti ai fini del massimo realismo visivo.

Lato gameplay ci sarà inoltre spazio per il nuovo motore dei dribbling, capace di generare movimenti dinamici che si basano sulle movenze dei veri giocatori NBA, evitando gli avversari per concludere a canestro o magari effettuare una finta per trarre in inganno la difesa.

Oltre ai miglioramenti grafici, troveranno posto nel gioco anche routine avanzate per l'intelligenza artificiale degli atleti in campo, da ambo le parti, e tantissime opzioni votate a una personalizzazione completa dell'esperienza.