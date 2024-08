NBA 2K25 rivoluziona l'attacco e la difesa, con un occhio all'accessibilità

Negli ultimi anni le grandi serie sportive si sono omologate tra di loro e hanno cominciato a seguire un modus operandi sempre più simile anche per quanto riguarda il percorso di avvicinamento all'uscita. A pochi giorni dalla presentazione di EA Sports FC 25 , l'erede di FIFA, ecco arrivare NBA 2K25, il "rivale" più credibile della serie di Electronic Arts, soprattutto per quanto riguarda le vendite e il riconoscimento degli stessi addetti ai lavori.

ProPlay

Sentiamo parlare ogni giorno dell'impatto dell'IA su diversi settori dell'industria e NBA 2K25 è una delle produzioni che sta avendo grandi vantaggi dall'arrivo del machine learning nei processi di sviluppo. Grazie a ProPlay, una tecnologia che consente di tradurre in gioco intere partite NBA, Visual Concepts è riuscita ad introdurre in un solo anno oltre 9000 nuove animazioni, grazie alle quali rivoluzionare il modo in cui i cestisti dribblano, tirano e difendono.

Si tratta di una straordinaria quantità di nuovi dati che ha costretto l'intero team a ristrutturarsi per poter sfruttare al meglio questa tecnologia e adattarsi ai nuovi flussi di lavoro e alle nuove esigenze. Se fino a qualche anno fa potevano essere catturati solo quei giocatori che si prestavano a sessioni di motion capture, grazie a ProPlay il team ha potenzialmente i dati di tutti, dalle superstar agli specialisti da pochi minuti ad incontro.

I numeri snocciolati parlano di 1500 nuove animazioni dei dribbling, 1300 lontane dalla palla, 400 schiacciate, 1100 layup e 1000 per replicare i tiri più riconoscibili degli atleti che sono scesi in campo la scorsa stagione. Si tratta di quantità 4-5 volte superiori a quanto era possibile fare negli anni precedenti con un impatto "incalcolabile" sul gioco, perlomeno così afferma Mike Wang, Gameplay Director di Visual Concepts. "Non mi pare che ci sia mai stato un anno nel quale abbiamo introdotto così tante novità," chiosa l'uomo di 2K Sports.

Steph Curry in quello che sa fare meglio: tirare da 3

Il cambiamento più grande di questa edizione è il nuovo motore dei dribbling. Il precedente era un'evoluzione di quello visto per la prima volta 15 anni fa, in NBA 2K10, mentre quello nuovo utilizza tutti questi dati per generare movimenti dinamici ispirati a quelli dei giocatori NBA reali. In precedenza le animazioni erano precalcolate e il gioco doveva mettere in sequenza i diversi movimenti. In NBA 2K25 questo avviene in maniera automatica e dinamica. E soprattutto fedele: Curry si muoverà come Curry, ma lo stesso varrà anche per Jokic o Giannis, due atleti dai corpi molto particolari.

Non si tratterà solo del movimento o del modo di palleggiare, ma anche quello di tirare. Da quest'anno premendo in alto sulla leva analogica destra le superstar eseguiranno il loro tiro più tipico ed affidabile, passando dal dribbling al tiro in maniera fluida e praticamente instoppabile dai difensori, come avviene con lo step back di Tatum o quello laterale di Curry. Tutto eseguibile in maniera molto dinamica e soprattutto semplice.

Ci saranno nuovi esercizi per imparare a dribblare

Una nuova mossa per essere più creativi con la palla in mano sarà la possibilità di cancellare il tiro che si sta eseguendo per provare a trasformarlo in un'altra cosa. Il nuovo motore delle animazioni consente di interrompere un movimento a metà e concatenarne un altro in maniera fluida e dinamica, permettendo, quindi, di cambiare idea al volo e provare ad eseguire la mossa giusta per seminare un difensore.