The Witcher, il cosplay di Triss Merigold da Lizzie Lestrange è ricco di fascino

Triss Merigold è protagonista di uno degli ultimi cosplay realizzati da Lizzie Lestrange: la modella ha voluto rendere omaggio all'affascinante personaggio della serie The Witcher , realizzando un'interpretazione davvero accattivante.

Grande fascino

Mentre i fan della serie attendono notizie in merito a The Witcher 4, che a quanto pare ha un team enorme alle spalle, Lizzie sembra insomma aver trovato il modo migliore per omaggiare i personaggi della saga e dargli vita.

