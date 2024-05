Nuove immagini e dettagli per Monster Hunter Wilds dallo State of Play

Monster Hunter Wilds offrirà la possibilità di esplorare biomi multidimensionali e dinamici , che possono trasformarsi in maniera inaspettata. Quello mostrato nel trailer è la Pianura di Windward, una regione che include deserti, montagne rocciose ma anche praterie verdi e ondeggianti.

Monster Hunter Wilds è stato mostrato con nuove immagini e con una serie di dettagli da Capcom, dopo la presentazione del primo, coinvolgente trailer ufficiale avvenuta ieri notte, nel corso dello State of Play.

Un mondo nuovo e selvaggio

Come abbiamo visto nel primo trailer di Monster Hunter Wilds, sono davvero parecchi i mostri che troveremo ad attenderci nelle Forbidden Lands, come i piccoli Dalthydon erbivori e i Ceratonoth, ma anche creature ben più grandi come il Doshaguma o l'anfibio Chatacabra.

Sul piano del gameplay spiccano alcune novità, come i passaggi dalle sequenze di intermezzo all'azione in-game senza soluzione di continuità e la nuova cavalcatura costituita dai Seikret, che ci consentiranno di eseguire determinate azioni mentre ci muoviamo sul loro dorso all'interno della mappa.

Sarà inoltre possibile collegare i dati di salvataggio di Monster Hunter Wilds con quelli di World e Iceborne per ottenere oggetti bonus di vario genere, fra cui il Set di Pelle di Felyne, la Vanga di Ghianda di Felyne e altri ancora.

L'uscita del nuovo capitolo della serie Capcom è prevista per il 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.