Dynasty Warriors: Origins uscirà anche su PC e Xbox Series X|S, ecco le prime immagini

Dynasty Warriors: Origins uscirà anche su PC e Xbox Series X|S , sebbene ovviamente il trailer d'esordio del nuovo capitolo della serie prodotta da Koei Tecmo, presentato nel corso dello State of Play, facesse riferimento unicamente alla versione PS5.

La novità del protagonista senza nome

Come riportato ieri notte, nella notizia dell'annuncio di Dynasty Warriors: Origins, questo nuovo episodio includerà per la prima volta un protagonista senza nome, anziché metterci alla guida di versioni romanzate dei grandi condottieri della Cina imperiale.

Si tratta di un approccio accattivante e inedito per il franchise, che tuttavia non mancherà di attingere al leggendario Romanzo dei Tre Regni e ai suoi personaggi per catapultarci all'interno delle feroci battaglie che hanno segnato quel periodo storico.

Gli scatti offrono un interessante assaggio di quella che sarà l'azione di Dynasty Warriors: Origins, con il nostro personaggio impegnato negli iconici scontri uno-contro-mille, tipici della serie, mentre si aggira per il campo di battaglia e attacca i suoi avversari dall'alto.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli né tantomeno una data di uscita ufficiale: sappiamo solo che il gioco farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2025.