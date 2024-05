God of War Ragnarok su PC richiederà un account PSN obbligatorio, anche se è un gioco single player

In quel caso, però, l'elemento di discussione verteva anche sull'obbligo a posteriori, visto che questo non era presente al lancio, cosa che in qualche modo ha dato agli utenti la possibilità di fare maggiore leva con le proprie richieste.

La richiesta non verrà probabilmente accolta in maniera entusiastica dall'utenza PC, come abbiamo visto in precedenza con il particolare caso di Helldivers 2 , che ha scatenato una vera e propria rivolta della community, costringendo Sony a tornare sui propri passi.

L'account PSN obbligatorio per espandere l'ecosistema PlayStation

In questo caso, e sospettiamo anche per tutti i prossimi giochi PlayStation in arrivo su PC, l'account PSN obbligatorio sarà probabilmente un prerequisito messo bene in chiaro fin dall'inizio.

Dunque non ci saranno scappatoie e tale soluzione dovrà essere adottata da tutti i giocatori che vorranno acquistare tali giochi.

Anche Ghost of Tsushima richiede un account PSN, ma questo - secondo la teoria iniziale - era giustificato dalla presenza di elementi online. Con God of War Ragnarok, titolo essenzialmente single player, appare chiara l'intenzione di Sony di porre l'account PSN come obbligatorio per tutti i suoi giochi su PC.

La questione viene messa in evidenza sia nel post sul blog PlayStation ufficiale in inglese (non risulta presente in quello in italiano, al momento), sia sulla pagina Steam ufficiale di God of War Ragnarok, che riporta "account PlayStation richiesto, soggetto al termini di servizio e user agreement di PlayStation".

Al di là del fastidio che vari giocatori PC possono provare nell'effettuare il link tra gli account, un problema particolare, come abbiamo visto, deriva dal fatto che il PlayStation Network non è ufficialmente presente in molti paesi in cui Steam è invece utilizzabile.

Come risultato, God of War Ragnarok su PC potrebbe non essere acquistabile in oltre 170 paesi raggiunti da Steam ma nei quali non è presente il supporto per PlayStation Network, rendendo dunque impossibile l'utilizzo e anche l'acquisto del gioco. Con questa obbligatorietà è chiaro che Sony punti ad espandere la quantità di utenti che risultano legati al PSN anche se giocano su altre piattaforme, allargando in questo modo l'ecosistema PlayStation.