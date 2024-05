The Witcher 4 ha un team enorme alle spalle: il direttore finanziario dice quando inizierà la produzione

CD Projekt ha dichiarato che Polaris, il prossimo gioco della nuova trilogia di Witcher - che per semplicità chiamiamo The Witcher 4 sebbene non vi sia un nome ufficiale - è ora il più grande progetto dello studio, sia in termini di numero di persone che ci lavorano , sia per il livello di avanzamento del progetto.

Come sono divisi gli sviluppatori di CD Projekt

C'è anche un pratico grafico che illustra la ripartizione: non si tratta di un grande cambiamento nei numeri rispetto al rapporto precedente e per ora il gioco rimane in fase di pre-produzione, ma anche così la forza lavoro di CD Projekt RED rimane profondamente concentrata su The Witcher 4.

La distribuzione degli sviluppatori tra i vari progetti di CD Projekt RED

I numeri attuali corrispondono anche a una dichiarazione fatta dal co-CEO Adam Badowski a gennaio. Il dirigente aveva infatti affermato che CD Projekt "vorrebbe avere circa 400 persone al lavoro su [Polaris] entro la metà dell'anno".

Come possiamo vedere, tale numero è strato raggiunto già da febbraio, quindi è possibile che CD Projket RED sia avanti sui tempi di sviluppo. Possiamo considerare questo come un segnale positivo per il gioco di ruolo d'azione?

Purtroppo non abbiamo alcun tipo di informazione su una possibile data di uscita per The Witcher 4 (o qualunque sarà il suo nome, come dicevamo), ma CD Projekt RED ha affermato di voler pubblicare grossi giochi con maggiore frequenza.