Il team di Helldivers 2 sta costruendo le "impalcature" per i prossimi contenuti

Come vi avevamo già segnalato, Arrowhead Game Studios - ovvero gli autori di Helldivers 2 - ha un nuovo CEO, Shams Jorjani. Il precedente era sempre pronto a parlare del gioco e ha dire cosa ci si poteva aspettare dallo sparatutto sul breve o lungo termine e anche il nuovo segue la stessa filosofia. L'amministratore delegato ha infatti confermato che i giocatori dello sparatutto cooperativo possono aspettarsi ancora più contenuti andando in avanti .

Le parole del CEO di Helldivers 2

La dichiarazione di Jorjani è stata condivisa tramite Reddit. Si tratta di una dichiarazione molto lunga dove il CEO conferma alla community che, sebbene ci siano dei cambi al vertice, Arrowhead Game Studios non vuole cambiare direzione e le cose andranno come sempre.

"Prima di tutto, questo cambio di programma serve a far sì che Pilen [ndr, l'ex-CEOI] sia più vicino ai giochi. Realizzare nuovi giochi/prototipi, avere più tempo per giocare a Helldivers, lavorare più vicino a Micke, il nostro eccellente Game Director, e ai molti altri designer/device che abbiamo. Ho incaricato Pilen di essere l'Obi-Wan di molti "Luke" nel nostro studio. Se tutti possono sentire la voce saggia di Pilen nella parte posteriore della testa quando stanno bilanciando le armi, progettando missioni o nemici, tanto meglio. Questo non significa che Pilen abbia sempre ragione, ma intendiamo tenerlo sulle spine e tenerlo al corrente di tutti noi. Ma alla fine della giornata non è Pilen a creare i giochi, ma tutti gli altri, è un lavoro di squadra."

"Secondo: continuare a lavorare a stretto contatto con Sony e migliorare il gioco per il maggior numero di persone possibile. È un partner straordinario e non avremmo avuto HD2 se non fosse stato per loro."

"Terzo: DI PIÚÚÚÚÚÚ. Sapevamo che sarebbe stato impossibile tenere il passo con la domanda e l'insaziabile fame di altre cose divertenti da fare in/con Helldivers 2. Il nostro unico obiettivo come studio è quello di impostare le cose in modo sostenibile, in modo da poter realizzare a lungo termine più cose e migliori. Stiamo costruendo un po' di impalcature prima di poter costruire un granaio più grande."

Ovviamente l'ex-CEO non rimarrà in silenzio e ad esempio tra le ultime dichiarazioni vi è il fatto che i giocatori di Helldivers 2 sono i cattivi.