CD Projekt ha confermato di voler lanciare grossi giochi con maggiore frequenza

Durante il suo recente rapporto finanziario per la chiusura del trimestre conclusosi il 31 marzo 2024, CD Projekt ha confermato il piano di voler accelerare il lancio dei grandi giochi della compagnia . Non si parla di anticiparne l'uscita, ma di avere una programmazione più regolare. Se togliamo le varie espansioni e i giochi minori, dal 2007 a oggi CD Projekt ha lanciato The Witcher (2007), The Witcher 2: Assassins of Kings (2011), The Witcher 3: Wild Hunt (2015) e Cyberpunk 2077 (2020).

Ottimi risultati

La risposta è stata data a una domanda specifica fatta da un investitore che chiedeva della capacità della software house di gestire più progetti contemporaneamente, per rendere il calendario delle uscite più regolare.

"Abbiamo già sviluppato due progetti contemporaneamente quando abbiamo lavorato su Phantom Liberty, perché era un titolo di dimensioni paragonabili a un gioco completo, con quasi 300 persone all'opera, e allo stesso tempo abbiamo già iniziato a lavorare su Polaris, quindi abbiamo esperienza nel lavorare su più progetti", ha dichiarato il CEO Michał Nowakowski.

"E stiamo lavorando su più di un progetto anche in questo momento. C'è Cyberpunk 2077 in fase di sviluppo a Boston, c'è Polaris in fase di sviluppo principalmente qui in Europa, e ovviamente abbiamo altri progetti, con altri team come quello di Project Sirius, sempre a Boston con The Molasses Flood.

Sono diversi i giochi in sviluppo dentro CD Projekt

"E c'è il remake di The Witcher 1 fatto in collaborazione con Canis Majoris, quindi potete sicuramente aspettarvi che rilasceremo più titoli. La frequenza dei lanci è qualcosa che sicuramente intendiamo aumentare, anche se non mi esprimerò sulle tempistiche tra i progetti."

Insomma, aspettiamoci grandi notizie da CD Projekt Red in futuro, anche perché gli ottimi risultati finanziari degli ultimi mesi frutteranno maggior investimenti,c he andranno a tutto vantaggio dei giochi.