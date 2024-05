SEGA non voleva sesso in Yakuza, nemmeno le schermate rosa dei bordelli

SEGA non ne voleva sapere di avere scene di sesso in Yakuza. Inizialmente non aveva accettato nemmeno le schermate rosa usate poi nel gioco, perché secondo loro erano un riferimento troppo diretto al sesso. A raccontare lo strano aneddoto è stato Toshihiro Nagoshi, ex direttore creativo nonché autore della serie Yakuza / Like a dragon, in un'intervista concessa a Weeklt Ochiai.

Come saprete, la serie Yakuza è famosa per diversi aspetti. Uno di questi è la presenza di situazioni sopra le righe, che comprendono anche il sesso e la violenza. Per SEGA la violenza non rappresentava un problema, ma l'altro.