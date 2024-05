Shin Megami Tensei 5: Vengeance potrebbe arrivare su Xbox Game Pass al lancio, secondo un post di Atlus

Shin Megami Tensei 5: Vengeance è la nuova versione del quinto capitolo della serie che giunge, in questa forma, anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma per quanto riguarda le console Microsoft potrebbe esserci anche la sorpresa di vederlo al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass, stando a un recente messaggio pubblicato dal canale ufficiale Instagram di Atlus.

La fonte è ben poco discutibile, ma bisogna dire che potrebbe comunque trattarsi di un errore, visto che situazioni del genere sono già emerse in precedenza, con segnalazioni che si sono poi rivelate erronee, dunque aspettiamo comunque eventuali conferme sulla questione.

Un post con video pubblicato in queste ore su Instagram da Atlus West riporta chiaramente la scritta "Game Pass" posta in basso tra le piattaforme previste per il lancio di Shin Megami Tensei V: Vengeance, cosa che ovviamente segnalerebbe l'arrivo del gioco all'interno del servizio.