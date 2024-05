The Witcher, il cosplay di Triss Merigold da toriealis ci ricorda l'aspetto della maga

La Triss Merigold di The Witcher 2: Assassins of Kings rivive nel cosplay realizzato da toriealis, che ha voluto ricordarci che aspetto avesse la celebre maga creata da Andrzej Sapkowski. Forse in polemica con la serie televisiva?

In effetti la serie TV di The Witcher, che si concluderà con la quinta stagione, si è presa alcune libertà rispetto ai romanzi e all'adattamento visivo realizzato per i giochi da CD Projekt RED, in particolare con il personaggio di Triss.

L'interpretazione della modella russa riprende la versione del secondo capitolo videoludico, con il mantello e l'abito bianco a righe verdi, in combinazione con cinghie e guanti di cuoio.