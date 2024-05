MotoGP 24: la recensione del nuovo simulatore Milestone

Il problema principale di questo capitolo, tuttavia, è l'intelligenza artificiale, che è erratica, incostante e, in alcuni casi, quasi scorretta. Essendo un gioco annuale le novità non sono moltissime, ma le ultime aggiunte ci hanno fatto particolarmente piacere. Prima tra tutte, il mercato dei piloti , che già dalla stagione di debutto della modalità carriera mette traguardi intermedi e obiettivi da raggiungere che stimolano a fare meglio.

Ti fa girare la testa

L'immersività e la precisione raggiunte dagli sviluppatori di Milestone sono davvero degne di nota in MotoGP 24: vi sentirete proprio a pochi centimetri dall'asfalto

Chi va in moto anche nel mondo reale sa che per fare bene una curva bisogna guardare dove si vuole andare girando la testa, e la moto farà da sola (o quasi) il resto. La sensazione "di guida" che MotoGP 24 restituisce, sia in prima sia in terza persona, è così realistica che, nelle curve più strette e nei sorpassi più millimetrici, ci è venuto naturale girare la testa come nella vita reale, nella speranza di guadagnare qualche millimetro in più di piega. L'immersione è totale, i controlli sono precisi e il comportamento del mezzo è decisamente simile a quello delle moto che si vedono la domenica in TV.

La diretta conseguenza di questo approccio è che, a qualsiasi livello di difficoltà, MotoGP 24 è un gioco che non perdona. Gli errori vi costeranno cari in termini di secondi e, con l'introduzione degli steward, se sarete platealmente scorretti tanto in gara quanto nelle qualifiche, sarete puniti con avvertimenti e Long Lap Penalty. La funzione per riavvolgere il tempo, fortunatamente, vi salverà dalla maggior parte di questi pericoli. L'anno scorso, poi, è stato inserito nel gioco un social network senza nome dove vedere di cosa si parla nel paddock e in cui interagire con gli altri piloti e con i rappresentanti delle altre scuderie. Queste interazioni andranno anche a influire sul nuovo mercato di metà e fine stagione. Potranno così crearsi voci di corridoio, rapporti tra possibili compagni di scuderia futuri e affinità: tutti questi fattori influenzeranno le offerte che arriveranno a voi e ai piloti concorrenti controllati dall'IA nelle nuove sezioni di mercato.

I filmati nei box e sul podio risultano ancora un po' macchinosi, ma in tutto il resto del gioco, soprattutto quando piove, la grafica risulta davvero rifinita. Soprattutto in prima persona, MotoGP 24 fa un ottimo lavoro. Gli stimoli visivi non sono mai troppi, mentre le grafiche a schermo, che sono assolutamente in linea con lo stile di quelle della stagione in corso, vi faranno sentire proprio all'interno di un weekend di gara. Se dovessimo stilare una classifica, diremmo che le classi più divertenti da giocare sono, in ordine, la MotoGP, la Moto3 e la Moto2 con la MotoE che potremo valutare solo più avanti, quando uscirà con un aggiornamento.