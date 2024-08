Xbox Series X e Series S aumentano ancora di prezzo in Giappone, per la seconda volta

Microsoft ha deciso di ritoccare nuovamente il prezzo di Xbox Series X e Series S in Giappone, con una manovra che risulta piuttosto inedita soprattutto trattandosi della seconda volta che accade, aumentandolo ancora.

Si tratta di un adeguamento in base all'inflazione e alle condizioni di mercato locali, come spiegato dalla compagnia di Redmond, ma non è una cosa facile da vedere in un mercato in cui i prezzi tendono solitamente a scendere, anche per venire incontro a una maggiore diffusione.

È anche vero che ci troviamo in una situazione economica particolare, che ha già portato in precedenza a un inedito incremento di prezzo per le console, a partire da PS5 e che ha investito successivamente anche le console Xbox.