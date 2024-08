Nintendo Switch Online sta per ricevere un nuovo gioco classico di Pokémon, gratis per gli abbonati

Pokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team è un titolo molto particolare, uno dei pochi che ci consente di interpretare direttamente un Pokémon, cosa che rappresenta una premessa alquanto unica anche nella serie in questione.

Il gioco verrà aggiunto il 9 agosto al catalogo dei titoli scaricabili liberamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online, all'interno della sezione dedicata ai giochi per Game Boy Advance, e si tratta di una riproduzione dell'originale giocabile via emulazione.

Nintendo ha annunciato il nuovo gioco che verrà introdotto all'interno del catalogo dei titoli per il servizio Nintendo Switch Online , che potrà essere scaricato gratis dagli abbonati e che riprende un vecchio classico della serie Pokémon appartenente al catalogo Game Boy Advance, ovvero Pokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team .

Diventare un Pokémon

Per annunciare l'arrivo nel catalogo del servizio, Nintendo ha pubblicato in queste ore il trailer del gioco, visibile qui sotto.

La storia ci trasferisce in un nuovo mondo, nei panni di un Pokemon che può parlare e interagire con altri Pokemon e si trova impegnato in una missione di salvataggio in un mondo devastato da disastri naturali.

Tuttavia, come un vero Mystery Dungeon, anche questo capitolo nasconde elementi celati da scoprire, come il vero scopo del protagonista e il destino che lo attende.

Una particolarità del gioco è la presenza iniziale di un quiz sulla personalità, i cui risultati determinano quale Pokemon ci troveremo a interpretare tra le varie opzioni disponibili, tra cui Pikachu, Eevee, Charmander, Totodile e Chikorita, solo per citarne alcuni. Da lì si sceglie il proprio Pokemon partner prima di essere trasportati in un mondo pieno di Pokemon con cui fare amicizia e dungeon da esplorare.