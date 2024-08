Shin-chan: Shiro and the Coal Town arriva in occidente: annunciata la data di uscita su PC e Switch

In questo caso, la famiglia si trova nella Prefettura di Akita a causa di uno spostamento di lavoro imposto al padre, che porta tutti i personaggi a ritrovarsi in un ambiente sconosciuto ma molto affascinante.

Il gioco, sviluppato da h.a.n.d. e pubblicato da Neos, è un altro adattamento videoludico della celebre serie animata Shin-chan, e anche in questo caso è un'avventura che vede i personaggi della famiglia Nohara alle prese con diverse questioni in una nuova ambientazione.

Dopo essere stato annunciato per il Giappone, Shin-chan: Shiro and the Coal Town arriverà anche in occidente , con data di uscita fissata per il 24 ottobre su PC e Nintendo Switch e anche una versione fisica ad opera di Limited Run Games.

Un'altra avventura estiva

Anche in Shin-chan: Shiro and the Coal Town buona parte del fascino deriva dalle atmosfere estive che si respirano tra le ambientazioni del gioco, dove si respira davvero un'aria particolare.

Come il precedente Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation, anche in questo la campagna nipponica e i piccoli villaggi rurali sono i veri protagonisti, uniti al carisma dei bizzarri personaggi.

Dopo essere uscito il 22 febbraio in Giappone, Shin-chan: Shiro and the Coal Town arriverà dunque anche nel resto del mondo dal 24 ottobre, al prezzo di 39,99 euro per quanto riguarda la versione Nintendo Switch e 29,99 euro per quella PC su Steam, che sarà peraltro scontata a 26,99 euro fino a novembre.