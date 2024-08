PlayStation Plus, i giochi di agosto: LEGO Star Wars, Five Nights at Freddy's ed Ender Lilies

I giochi di agosto su PlayStation Plus provano a risollevare il morale degli abbonati al servizio Sony dopo le polemiche legate all'aggiornamento di luglio, che ha fatto discutere per via del valore effettivo dei titoli aggiunti al catalogo, molto datati (Borderlands 3 e Among US) o poco attraenti per il pubblico nostrano (EA Sports NHL 24).

In questo caso sono stati selezionati due prodotti decisamente validi, ovverosia LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker e l'affascinante action RPG bidimensionale Ender Lilies: Quietus of the Knights, accompagnati da un'esperienza come quella di Five Nights at Freddy's Security Breach, accolta con perplessità dalla stampa internazionale ma pur sempre legata a un brand in questo momento molto popolare grazie al film.

La selezione di agosto ha dunque incontrato i difficilissimi gusti dei lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro solito sondaggio, no, decisamente no: il 54% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto dei giochi di questo mese e il 18% si è detto poco soddisfatto, per un totale di reazioni negative pari al 72%: meglio di luglio, ma non di molto.