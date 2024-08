Nintendo Switch: le vendite hardware e software calano, ma la console è vicina al record assoluto

Si tratta di un incremento di 2,1 milioni rispetto al dato precedente, che risaliva all'inizio di aprile e parlava di 141,32 milioni , ma è anche un netto calo in termini di "year on year", visto che rappresenta il 46,3% in meno rispetto a quanto era stato fatto registrare per il medesimo periodo nell'anno precedente.

Nintendo ha aggiornato i dati di vendita per quanto riguarda hardware e software di Nintendo Switch , con la console che si avvicina sempre di più al record assoluto nonostante un calo generale per quanto riguarda le performance sul mercato.

Nintendo DS resta al primo posto ma Switch si avvicina

Anche il software ha visto un netto calo del 41,3% con 30,64 milioni di giochi venduti nei tre mesi in questione, spiegato dalla compagnia con l'uscita di Super Mario il Film e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in tale periodo del 2023.

I cali sono consistenti, quasi dei crolli rispetto all'andamento dell'anno precedente, ma questo non toglie che i risultati raggiunti siano comunque notevoli.

Nintendo Switch, nella fattispecie, si trova sempre più vicino al record assoluto per la storia di Nintendo come console più venduta di sempre: al primo posto si trova ancora Nintendo DS con 154,02 milioni, ma Switch segue da sempre più vicino, in seconda posizione, con i 143,42 milioni di console vendute.

Considerando il notevole calo di ritmo e il fatto che la macchina ha ormai raggiunto il suo ottavo anno di vita, con un probabile nuovo modello in arrivo l'anno prossimo, è difficile dire se potrà mai superare Nintendo DS a questo punto, o la detentrice del record assoluto di vendite che è ancora PlayStation 2, ma può sicuramente avvicinarsi ancora.

Magari con un taglio di prezzo ufficiale potrebbe ricevere ulteriore spinta, così come successe alla vecchia console Sony nell'ultima fase del suo ciclo vitale, dunque attendiamo di vedere fin dove potrà arrivare Nintendo Switch.