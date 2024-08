Pokémon Scarlatto e Violetto raggiungono un notevole traguardo di vendite, nonostante lo scarso apprezzamento

Pokémon Scarlatto e Violetto forse non saranno ricordati tra migliori capitoli della longeva serie di Game Freak, eppure a livello di vendite stanno battendo i record di molti dei capitoli precedenti. Stando agli ultimi dati condivisi da Nintendo i giochi di nona generazione hanno raggiunto quota 25,29 milioni di copie vendute nel mondo.

Già preso di per sé questi numeri sono impressionanti, ma lo sono ancora di più se consideriamo che ora Scarlatto e Violetto sono la terza coppia di giochi a raggiungere più velocemente il traguardo dei 25 milioni di copie. Non solo, ormai sono sulla buona strada per raggiungere e superare le vendite di Pokémon Spada e Scudo, che, sempre stando ai dati ufficiali di Nintendo, nell'ultimo trimestre sono a quota 26,35 milioni di copie.