Starfield riceverà una quest in stile DOOM con il Creation Kit, annunciata al QuakeCon

Tra le novità annunciate all'apertura del QuakeCon 2024 c'è anche una nuova quest ispirata a DOOM per Starfield, presentata alla fine di un video promozionale sulle creazioni del Creation Kit ufficiale del gioco Bethesda.

Non ci sono molti dettagli al riguardo, ma alla fine del video visibile nel post pubblicato su X, riportato qui sotto, è possibile vedere un'anticipazione di questa nuova aggiunta in arrivo in Starfield. Il titolo è "At Hell's Gate", e sembra essere "una quest ispirata a DOOM, con ricompense, che è stata costruita attraverso Starfield Creations".

La mod in questione è creata da Kinggath Creations, un gruppo di modder alquanto noto nella community Bethesda per i precedenti lavori effettuati su Fallout 4 e Skyrim, evidentemente ora concentrato anche su Starfield.