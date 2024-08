Il nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves è tutto dedicato a Terry Bogard

Terry Bogard è un personaggio iconico della serie Fatal Fury e di The King of Fighters che combatte utilizzando una combinazione di arti marziali e tecniche Hakkyokuseiken. Tra le sue mosse iconiche ci sono il "Power Geyser" e il "Burning Knuckle" , che rivediamo anche nel filmato che trovate nel player sottostante.

Continua la campagna promozionale di Fatal Fury: City of the Wolves a suon di trailer e botte da orbi, con l'ultimo pubblicato da SNK interamente incentrato su Terry Bogard, che appare sicuramente in gran forma.

Tanti personaggi storici

Fatal Fury: City of the Wolves è il nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro 2D di SNK dopo quasi 26 anni di distanza da Garou / Fatal Fury: Mark of the Wolves uscito nel 1999 su NEO Geo e successivamente su Dreamcast, e di cui prosegue le vicende.

Il gioco introduce il nuovo sistema REV, che offre nuove opzioni offensive donando un livello maggiore di strategia e dinamismo ai combattimenti. Per quanto riguarda il roster, sappiamo che vedremo il ritorno di altri personaggi storici oltre a Terry Bogard, tra cui Rock Howard, Billy Kane e Kevin Rian.

Il gioco sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) nel corso dei primi mesi del 2025. Per ingannare l'attesa, potrete leggere le nostre prime impressioni su Fatal Fury: City of the Wolves, che sono sicuramente positive grazie a uno stile di combattimento sulla carta solido e profondo, il ritmo di gioco e un comparto tecnico convincente.