Fatal Fury: City of the Wolves presenta Rock Howard con un trailer

Come si può vedere nel trailer, questo combattente è in grado di spostarsi rapidamente da una parte all'altra dello schermo, ma al contempo può piazzare colpi assolutamente devastanti , concatenando i movimenti così da non lasciare scampo ai suoi avversari.

Il nuovo trailer di Fatal Fury: City of the Wolves presenta Rock Howard , figlio di Geese Howard e allievo di Terry Bogard: una doppia discendenza notevole per questo giovane combattente, che ritroveremo appunto nel roster del prossimo picchiaduro a incontri sviluppato da SNK.

Un grande ritorno

In arrivo all'inizio del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Fatal Fury: City of the Wolves punta a rilanciare la storica serie SNK, come già avvenuto in maniera brillante con The King of Fighters e Samurai Shodown.

Abbiamo provato Fatal Fury: City of the Wolves e le nostre sensazioni in merito al gioco sono decisamente positive, al punto che ci è sembrato di avere a che fare con la migliore produzione moderna della casa giapponese. Sarà davvero così?