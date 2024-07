Fatal Fury: City of the Wolves vedrà il ritorno di Billy Kane, annunciato con trailer e immagini

Fedele braccio destro dell'antagonista Geese Howard, Billy ha preso le redini della Howard Connection dopo la dipartita del suo boss, mantenendo un grandissimo rancore nei confronti di Terry Bogard, responsabile della morte del suo maestro. Come possiamo vedere nel filmato, il suo stile di lotta si basa su calci e attacchi con il suo peculiare bastone, che si divide in tre sezioni connesse con una catena per poter eseguire attacchi con una gittata maggiore o con traiettorie che possono cogliere di sorpresa gli avversari.

SNK ha pubblicato un nuovo trailer e immagini di Fatal Fury: City of the Wolves , confermando la presenza nel cast di Billy Kaine , che possiamo rivedere in azione armato con il suo iconico bastone da combattimento.

Vi ricordiamo che Fatal Fury: City of the Wolves sarà disponibile nei primi mesi del 2025, con il gioco in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store).

Si tratta del nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro 2D di SNK che arriverà a praticamente quasi 16 anni di distanza da Garou / Fatal Fury: Mark of the Wolves uscito nel 1999 su NEO Geo e successivamente sullo sfortunato Dreamcast.

Le prime impressioni sul gioco sono state molto positive, come potrete leggere nel nostro provato di Fatal Fury: City of the Wolves, che ci ha colpito per un sistema di combattimento apparentemente solido e profondo che propone meccaniche stratificate e mette grande importanza sulle manovre difensive, il tutto corredato da un ottimo ritmo di gioco e un comparto tecnico di ottimo livello.