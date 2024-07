Il film di BioShock di Netflix è ancora vivo, ma c'è una brutta notizia

Il film di BioShock in produzione presso Netflix sembrava caduto nel dimenticatoio ma ora abbiamo modo di scoprire qualche nuove informazione, sebbene non propriamente positiva. Il film si farà (questa è la buona notizia) ma pare che il budget dedicatogli sia stato seriamente ridotto (questa è la brutta notizia).

Le novità sul film di BioShock

Parlando al panel Producers on Producers del San Diego Comic-Con, Roy Lee ha dichiarato: "Il nuovo piano di produzione ha ridotto il budget. Quindi stiamo realizzando una versione molto più piccola... Sarà un punto di vista più personale, al contrario di un progetto più grande e vasto".

Rapture è una città subacquea dove una società potenzialmente idiliiaca è crollata su se stessa

Il regista Francis Lawrence continuerà a dirigere il progetto, che ricordiamo è stato annunciato per la prima volta nel 2022. Lo sceneggiatore di Logan e Blade Runner 2049, Michael Green, era inizialmente stato scelto per il progetto, di cui però non conosciamo ancora i dettagli.

A novembre dello scorso anno, Lawrence aveva dichiarato a GamesRadar+ che l'idea era di proporre qualcosa di nuovo per fare in modo che anche chi conosce già qual è il finale del gioco rimanga col fiato sospeso.

"Oh, abbiamo alcuni idee nuove, sì", ha detto Lawrence all'epoca, aggiungendo: "Voglio dire, la verità è che si tratta [di un adattamento] del primo gioco, quindi siamo molto fedeli a gran parte di esso, giusto? Quindi, non stiamo infrangendo il canon in alcun modo. Ma abbiamo alcuni nuovi piccoli colpi di scena che sorprenderanno i fan, ma che funzionano per tutti. Abbiamo un'ottima sceneggiatura, sono davvero entusiasta".

Non è stata fissata una data di pubblicazione per il film di BioShock di Netflix.

Parlando sempre della piattaforma di streaming, ricordiamo che Netflix sta definitivamente eliminando il vecchio piano di abbonamento senza pubblicità.