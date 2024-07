Dal calderone di idee del BitSummit del 2019 emerse uno strano puzzle che, in qualche modo, ha stimolato in tutti una certa empatia: Exhausted Man, tradotto letteralmente in italiano con Uomo Esausto e protagonista di questa recensione. È il classico titolo nato da una semplice idea bizzarra, ma sviluppato con una notevole cura dai suoi autori. Proponendo una folle interpretazione del puzzle basato su "fisica rotta", lo studio cinese Candleman Games è riuscito anche a sintetizzare in maniera convincente la situazione di molte persone al giorno d'oggi, forse celando dietro l'assurda situazione messa in scena anche una sorta di parodia della società moderna dedita al lavoro e all'iperattività. O forse no, ma ci piace pensare che le avventure dell'Uomo Esausto siano anche un modo per esorcizzare le storture dello stacanovismo e dei ritmi vorticosi dei tempi moderni.

In effetti, nel suo imporre al giocatore di gestire un individuo assolutamente incapace di stare in piedi a causa dell'eccessiva stanchezza, Uomo Esausto ci pone di fronte a un notevole cambio di prospettiva, facendoci pensare fuori dagli schemi e, al contempo, costringendoci a rispettare la sacrosanta volontà di un individuo di spostarsi strisciando perché troppo esausto per poter muoversi in una qualsiasi maniera normale.

È chiaramente un pretesto per rendere particolarmente impegnative delle azioni apparentemente normali, ma i continui riferimenti al lavoro, ai risultati da ottenere e al poco tempo a disposizione per riposare lo rendono quasi una satira della società moderna, troppo tesa verso ritmi diventati insostenibili per gli esseri umani e a cui il nostro eroe risponde rifiutando di spostarsi in maniera standard.